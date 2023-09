Soirée concert d’Halloween 4 Route de Thiron Argenvilliers, 28 octobre 2023, Argenvilliers.

Argenvilliers,Eure-et-Loir

Venez célébrer Halloween au Perchoir !!

Soirée concert avec Folk Up Duo et un espace de danse aménagé !

Menu unique pour cette soirée

Concours de déguisements :

1er prix : repas offert du gagnant (hors boissons)

2 ème prix : apéritif offert

Début de la soirée : 19h30

Début concert : 20h.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 00:00:00. .

4 Route de Thiron

Argenvilliers 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come celebrate Halloween at Le Perchoir!!? ?

Concert evening with Folk Up Duo and dance floor!

Unique menu for this evening

Costume contest :

1st prize: free meal for the winner (drinks not included)

2nd prize: Complimentary aperitif

Evening begins: 7:30pm

Concert starts: 8pm

Ven a celebrar Halloween en Le Perchoir ?

¡Noche de concierto con Folk Up Duo y zona de baile!

Menú único para esta noche

Concurso de disfraces :

1er premio: comida gratis para el ganador (bebidas no incluidas)

2º premio: Aperitivo de cortesía

Inicio de la velada: 19.30 h

Inicio del concierto: 20.00 h

Feiern Sie Halloween im Le Perchoir!!! ?

Konzertabend mit Folk Up Duo und einem eingerichteten Tanzbereich!

Einzigartiges Menü für diesen Abend

Verkleidungswettbewerb :

1. Preis: kostenloses Essen des Gewinners (ohne Getränke)

2. Preis: kostenloser Aperitif

Beginn des Abends: 19.30 Uhr

Beginn des Konzerts: 20 Uhr

Mise à jour le 2023-09-13 par OT DU PERCHE