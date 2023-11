Réveillon de la Saint-Sylvestre au Gaillanai 4 route de Soulac Gaillan-en-Médoc, 31 décembre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Le restaurant le Gaillanai organise son réveillon de la St Sylvestre, animé par Laurent Sunny Music.

Au menu de cette soirée festive :

Kir royal à la framboise et sa suite

Foie gras de canard mi-cuit, chutney de figues et ses toasts servi avec son verre de vin blanc moelleux

Cocotte lutée de St Jacques au vin blanc

Petite pause digestive

Grenadin de veau sauce aux cèpes du Médoc, buisson de pommes de terre salardaises et millefeuille de légumes façon tian

Duo de fromages, cuillère de confiture de cerises noires

Petit voyage sucré en Bavière

Café et son chocolat à la liqueur

Vins vieux et champagne à la carte

Sur réservation. Le règlement sera demandé en même temps que la réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

4 route de Soulac Le Gaillanai

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

Restaurant Le Gaillanai is organizing its New Year’s Eve party, with entertainment by Laurent Sunny Music.

On the menu for this festive evening:

Kir royal with raspberry and suite

Semi-cooked duck foie gras, fig chutney and toast served with a glass of sweet white wine

Cocotte of scallops with white wine

Digestive break

Grenadin of veal with Médoc cep sauce, salardaise potato bush and millefeuille of tian vegetables

Duo of cheeses, spoonful of black cherry jam

Sweet journey to Bavaria

Coffee with chocolate liqueur

Vintage wines and champagne à la carte

Reservations required. Payment requested at time of booking.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

El restaurante Le Gaillanai celebra su fiesta de Nochevieja amenizada por Laurent Sunny Music.

En el menú de esta velada festiva

Kir royal con frambuesa y su suite

Foie gras de pato semicocido con chutney de higos y pan tostado servido con una copa de vino blanco dulce

Cocotte de vieiras al vino blanco

Pausa digestiva

Granadina de ternera con salsa de ceps de Médoc, mata de patatas salardaise y milhojas de verduras tian

Dúo de quesos, cucharada de mermelada de cerezas negras

Un dulce viaje a Baviera

Café con licor de chocolate

Vinos añejos y champán a la carta

Reserva obligatoria. Se solicitará el pago en el momento de la reserva.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Das Restaurant le Gaillanai organisiert seinen Silvesterabend, der von Laurent Sunny Music musikalisch umrahmt wird.

Auf dem Menü dieses festlichen Abends stehen:

Kir royal à la Himbeere und Gefolge

Halbgekochte Entenleber, Feigenchutney und Toast serviert mit einem Glas lieblichen Weißwein

Cocotte lutée von Jakobsmuscheln in Weißwein

Kleine Verdauungspause

Grenadin vom Kalb in Steinpilzsauce aus dem Médoc, Busch aus Salzkartoffeln und Gemüse-Millefeuille nach Tian-Art

Käseduett, Löffel mit Schwarzkirschkonfitüre

Kleine süße Reise nach Bayern

Kaffee mit Likörschokolade

Alte Weine und Champagner à la carte

Nach vorheriger Reservierung. Die Bezahlung wird zusammen mit der Reservierung angefordert.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Médoc-Vignoble