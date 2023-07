Dégustation Oenologique 4 route de Sézanne Vinay, 22 juillet 2023, Vinay.

Vinay,Marne

Apprenez le Champagne et les mots pour le dire lors d’un moment de partage convivial avec notre Chef Sommelier -En français-

• Présentation du vignoble champenois et du processus de fabrication

• Dégustation commentée d’une sélection pointue et originale de 4 cuvées :

o Blanc de Blancs

o Meunier

o Pinot Noir

o Le Vin surprise du Sommelier

• Accompagnement salé

• Livret remis à la fin de la dégustation

Réservations sous réserve de disponibilités:

Par téléphone au 03.26.59.99.99 ou par email info@labriqueterie.fr

Inscription soumise à annulation en cas de participation inférieure à 4 personnes.

Nombre de places disponibles : 10..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 18:00:00. .

4 route de Sézanne Hostellerie La Briqueterie

Vinay 51530 Marne Grand Est



Learn about Champagne and the words to describe it during a convivial moment of sharing with our Head Sommelier -in French-

? presentation of the Champagne vineyards and the winemaking process

commented tasting of an original selection of 4 cuvées :

o Blanc de Blancs

o Meunier

o Pinot Noir

o Le Vin surprise du Sommelier

? savoury accompaniment

? booklet handed out at the end of the tasting

Reservations subject to availability:

By phone 03.26.59.99.99 or by email info@labriqueterie.fr

Registration subject to cancellation in the event of less than 4 participants.

Number of places available: 10.

Conozca el champán y las palabras que lo describen durante un momento de convivencia con nuestro sumiller jefe -en francés-

presentación de los viñedos de Champagne y del proceso de elaboración del vino

degustación guiada de una selección de 4 cuvées originales:

o Blanc de Blancs

o Meunier

o Pinot Noir

o Le Vin surprise du Sommelier

? acompañamiento salado

? folleto entregado al final de la cata

Reservas sujetas a disponibilidad:

Por teléfono en el 03.26.59.99.99 o por correo electrónico info@labriqueterie.fr

Inscripción sujeta a anulación si se inscriben menos de 4 personas.

Número de plazas disponibles: 10.

Lernen Sie den Champagner und die Worte, um ihn zu beschreiben, während Sie mit unserem Chef-Sommelier in geselliger Runde zusammensitzen -auf Französisch-

? eine Einführung in die Weinberge der Champagne und den Herstellungsprozess

? kommentierte Verkostung einer ausgewählten und originellen Auswahl von 4 Cuvées:

o Blanc de Blancs

o Meunier

o Pinot Noir

o Der Überraschungswein des Sommeliers

? salzige Beilagen

? am Ende der Verkostung ausgehändigtes Heft

Reservierungen vorbehaltlich der Verfügbarkeit:

Per Telefon unter 03.26.59.99.99 oder per E-Mail info@labriqueterie.fr

Bei einer Teilnahme von weniger als 4 Personen kann die Anmeldung storniert werden.

Anzahl der verfügbaren Plätze: 10.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme Epernay en Champagne