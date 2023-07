Accès Spa & Champagne 4 route de Sézanne Vinay, 17 juillet 2023, Vinay.

Vinay,Marne

Moment de détente à l’Hostellerie la Briqueterie.

Offrez-vous une pause bien-être et détendez-vous en profitant de nos installations : sauna, hammam, piscine chauffée et jacuzzi.

Une coupe de Champagne de notre sélection vous sera ensuite servie dans notre bar ou sur sa terrasse.

Réservations sous réserve de disponibilités :

Par téléphone au 03.26.59.99.99 ou par email info@labriqueterie.fr

Vous souhaitez compléter ce moment par une pause gastronomique ?

Notre restaurant vous accueille du mercredi au vendredi midi, ainsi que le dimanche midi.*

*sous réserve de disponibilités.

2023-07-17 fin : 2023-08-31 18:00:00. .

4 route de Sézanne Hostellerie La Briqueterie

Vinay 51530 Marne Grand Est



Relax at Hostellerie la Briqueterie.

Treat yourself to a wellness break and relax in our facilities: sauna, hammam, heated pool and jacuzzi.

A glass of Champagne from our selection will then be served to you in our bar or on the terrace.

Reservations subject to availability:

By phone 03.26.59.99.99 or by email info@labriqueterie.fr

Would you like to round off your meal with a gastronomic break?

Our restaurant is open from Wednesday to Friday lunchtimes, as well as Sunday lunchtimes*

*subject to availability

Relájese en la Hostellerie la Briqueterie.

Regálese una escapada de bienestar y relájese en nuestras instalaciones: sauna, baño de vapor, piscina climatizada y jacuzzi.

A continuación, le serviremos una copa de champán de nuestra selección en nuestro bar o en la terraza.

Reservas sujetas a disponibilidad:

Por teléfono en el 03.26.59.99.99 o por correo electrónico info@labriqueterie.fr

¿Desea completar su comida con una pausa gastronómica?

Nuestro restaurante está abierto para almorzar de miércoles a viernes y para comer los domingos*

*sujeto a disponibilidad

Entspannen Sie sich in der Hostellerie la Briqueterie.

Gönnen Sie sich eine Wellness-Pause und entspannen Sie sich bei der Nutzung unserer Einrichtungen: Sauna, Dampfbad, beheiztes Schwimmbad und Jacuzzi.

Ein Glas Champagner aus unserer Auswahl wird Ihnen anschließend in unserer Bar oder auf der Terrasse serviert.

Reservierungen vorbehaltlich der Verfügbarkeit :

Per Telefon unter 03.26.59.99.99 oder per E-Mail info@labriqueterie.fr

Sie möchten diesen Moment mit einer gastronomischen Pause abrunden?

Unser Restaurant empfängt Sie von Mittwoch bis Freitag mittags sowie am Sonntag mittags.*

*unter Vorbehalt der Verfügbarkeit

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme Epernay en Champagne