Les ateliers Créa/goûter 4 route de Schirmeck, 29 avril 2023, Grendelbruch.

Un atelier aquarelle expérimental au thé ou au café pour découvrir, s’amuser, expérimenter, créer en toute simplicité. Le tout dans le cadre convivial du lieu, sans oublier une boisson et une douceur pour agrémenter l’après-midi. Dès 8 ans. Organisé par l’atelier Imagin’Air..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 17:00:00. EUR.

4 route de Schirmeck

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



An experimental watercolor workshop with tea or coffee to discover, have fun, experiment, create in all simplicity. All this in the friendly atmosphere of the place, without forgetting a drink and a sweet to make the afternoon more pleasant. From 8 years old. Organized by the Imagin’Air workshop.

Un taller experimental de acuarela con té o café para descubrir, divertirse, experimentar y crear con toda sencillez. Todo ello en el marco acogedor del lugar, sin olvidar una bebida y un dulce para animar la tarde. A partir de 8 años. Organizado por el taller Imagin’Air.

Ein experimenteller Aquarell-Workshop bei Tee oder Kaffee, um zu entdecken, Spaß zu haben, zu experimentieren und ganz einfach zu kreieren. Das alles im geselligen Rahmen des Ortes, ohne ein Getränk und etwas Süßes zu vergessen, um den Nachmittag zu verschönern. Ab 8 Jahren. Organisiert vom Atelier Imagin’Air.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile