Les Féériques de la Mothe-Chandeniers 4 Route de Roiffé Les Trois-Moutiers, 10 décembre 2023, Les Trois-Moutiers.

Les Trois-Moutiers,Vienne

Du 10 décembre au 7 janvier, venez vibrer au château de la Mothe Chandeniers à l’occasion de nos Féériques de Noël.

Pendant tout le mois de décembre et jusqu’à la fin des vacances, embarquez pour un voyage enchanteur, et déambulez dans le parc à la lumière de nos illuminations de Noël, à la découverte des décors et créatures enchantés.

Et, qui sait ? Peut-être entendrez-vous, au détour d’un sentier, le son familier de quelque grelot ?

Infos pratiques : Ouverture chaque jour de la semaine, de 17h30 à 21h30. Fermeture exceptionnelle les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier..

2023-12-10 fin : 2024-01-07 21:30:00. .

4 Route de Roiffé

Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



From December 10 to January 7, come and experience the Château de la Mothe Chandeniers for our Féériques de Noël.

For the whole month of December and until the end of the vacation season, embark on an enchanting journey, and stroll through the park by the light of our Christmas illuminations, discovering enchanted decors and creatures.

And who knows? Perhaps you’ll hear the familiar sound of a bell at the bend in the path?

Practical info: Open every day of the week, from 5.30pm to 9.30pm. Exceptionally closed on December 24, 25, 31 and January 1.

Del 10 de diciembre al 7 de enero, venga a disfrutar del Château de la Mothe Chandeniers en el marco de nuestro espectáculo navideño.

Durante todo el mes de diciembre y hasta el final de las fiestas, haga un viaje encantador y pasee por el parque bajo el resplandor de nuestras luces navideñas, descubriendo decoraciones y criaturas encantadas.

¿Y quién sabe? ¿Oirá el sonido familiar de una campana en el recodo del camino?

Información práctica: abierto todos los días de la semana, de 17.30 a 21.30 horas. Cerrado excepcionalmente los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Vom 10. Dezember bis zum 7. Januar können Sie im Schloss La Mothe Chandeniers bei unseren Weihnachtszaubern mitfiebern.

Den ganzen Dezember über und bis zum Ende der Ferien können Sie sich auf eine zauberhafte Reise begeben und im Schein unserer Weihnachtsbeleuchtung durch den Park schlendern, um zauberhafte Dekorationen und Kreaturen zu entdecken.

Und wer weiß? Vielleicht hören Sie an der Ecke eines Pfades den vertrauten Klang eines Glöckchens?

Praktische Informationen: Jeden Tag der Woche von 17:30 bis 21:30 Uhr geöffnet. Außerordentliche Schließung am 24., 25., 31. Dezember und 1. Januar.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais