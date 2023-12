Soirée Kids Noël Party 4 Route de Juillan Tarbes, 1 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Fêtons la fin d’année en famille en compagnie de la personnalité vedette de Ford Boyard, Passe Partout !

Un après-midi spectacle & animations pour petits & grands avec des sketchs, des jeux, des défis et des chansons…

Un goûter sera offert à tous les enfants et il se murmure même que le Père Noël pourrait venir rendre visite à tout le monde au SET Tarbes…

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ouverture des portes à 14h / Début du spectacle à 15h.

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

4 Route de Juillan TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Celebrate the end of the year with your family in the company of Ford Boyard’s star personality, Passe Partout!

An afternoon of entertainment for young and old, with sketches, games, challenges and songs…

A snack will be provided for all children, and there are even rumors that Santa Claus may come to visit everyone at SET Tarbes?

RESERVATION ESSENTIAL

Doors open at 2pm / Show starts at 3pm

Celebra el fin de año con tu familia en compañía de la personalidad estrella de Ford Boyard, ¡Passe Partout!

Una tarde de diversión para grandes y pequeños, con sketches, juegos, desafíos y canciones…

Habrá merienda para todos los niños, e incluso se rumorea que Papá Noel podría venir a visitar a todos en SET Tarbes..

RESERVA OBLIGATORIA

Apertura de puertas a las 14:00 / Inicio del espectáculo a las 15:00

Feiern Sie das Jahresende mit der Familie in Begleitung der Starpersönlichkeit von Ford Boyard, Passe Partout!

Eine Nachmittagsshow & Animation für Groß und Klein mit Sketchen, Spielen, Herausforderungen und Liedern…

Alle Kinder bekommen einen Snack und es wird sogar gemunkelt, dass der Weihnachtsmann alle im SET Tarbes besuchen könnte?

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Türöffnung um 14 Uhr / Beginn der Vorstellung um 15 Uhr

