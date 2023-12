Soirée Winter Party 4 Route de Juillan Tarbes, 1 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

En cette fin d’année 2023, l’équipe du Set Tarbes 2.0 vous propose une magnifique soirée Repas-spectacle et soirée dansante.

Vous pourrez savourer le délice de la gastronomie locale avec notre partenaire traiteur « Les Délices du Chat », le délice du spectacle avec la soirée dansante « Spectacle Live Latino » animée par le Groupe Esperanza et bien sûr le délice de la fête grâce à un DJ jusqu’à 2h du matin !

Au menu de ce repas spectacle :

– Salade Gascogne, tomates cerises, gésiers de volaille confits, lardons fumés, magrets séchés

– Filet mignon de porc, copeaux de ventrèche de porc noir, sauce foie gras avec gratin de pommes de terre à la crème et sa poêlée de légumes

– Assiette gourmande avec financier Panna cotta, Tiramisu et mousse coco

– Apéritif, café et vin compris

(Repas végétarien possible sur demande)

BILLETTERIE

Ouverture des portes à 19h / Début du repas-spectacle à 20h.

4 Route de Juillan TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



As 2023 draws to a close, the Set Tarbes 2.0 team invites you to a magnificent evening of dinner, show and dancing.

You’ll be able to savor the delights of local gastronomy with our catering partner « Les Délices du Chat », the delights of the show with the « Spectacle Live Latino » dance party hosted by the Esperanza Group, and of course the delights of partying with a DJ until 2am!

On the menu:

– Gascony salad, cherry tomatoes, chicken gizzards confit, smoked bacon, dried duck breast

– Filet mignon of pork, shavings of black pork ventrèche, foie gras sauce with creamy potato gratin and pan-fried vegetables

– Gourmet plate with Panna cotta financier, Tiramisu and coconut mousse

– Aperitif, coffee and wine included

(Vegetarian meals available on request)

TICKETS

Doors open at 7pm / Dinner and show start at 8pm

A punto de concluir el año 2023, el equipo de Set Tarbes 2.0 organiza una magnífica velada con cena, espectáculo y baile.

Podrá saborear las delicias de la gastronomía local con nuestro socio de catering « Les Délices du Chat », las delicias del espectáculo con la fiesta de baile « Live Latino Show » a cargo del Grupo Esperanza y, por supuesto, las delicias de la fiesta con un DJ hasta las 2 de la madrugada

En el menú de esta cena y espectáculo

– Ensalada gascona, tomates cherry, mollejas de pollo confitadas, bacon ahumado, magret de pato seco

– Filete mignon de cerdo, virutas de panceta de cerdo negro, salsa de foie gras con gratinado cremoso de patatas y verduras a la sartén

– Plato gastronómico con Panna cotta financier, Tiramisú y mousse de coco

– Aperitivo, café y vino incluidos

(Platos vegetarianos disponibles previa petición)

ENTRADAS

Ver datos de contacto

Apertura de puertas a las 19:00 / Cena y espectáculo a las 20:00

Am Ende des Jahres 2023 bietet Ihnen das Team von Set Tarbes 2.0 einen wunderbaren Abend mit Repas-spectacle und Tanzabend.

Genießen Sie den Genuss der lokalen Gastronomie mit unserem Catering-Partner « Les Délices du Chat », den Genuss der Show mit dem Tanzabend « Spectacle Live Latino », der von der Gruppe Esperanza moderiert wird, und natürlich den Genuss der Party dank eines DJs bis 2 Uhr morgens!

Auf dem Menüplan des Show-Essens stehen:

– Gascogne-Salat, Kirschtomaten, kandierter Geflügelmagen, geräucherter Speck, getrocknete Entenbrust

– Filet Mignon vom Schwein, Späne vom schwarzen Schweinebauch, Gänselebersauce mit Kartoffelgratin in Sahne und Gemüsepfanne

– Feinschmeckerteller mit Panna cotta-Finanzierung, Tiramisu und Kokosmousse

– Aperitif, Kaffee und Wein inbegriffen

(Vegetarisches Essen auf Anfrage möglich)

TICKETTERIE

Siehe Link Block Kontaktdaten

Türöffnung um 19 Uhr / Beginn der Essens-Show um 20 Uhr

