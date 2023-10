Spectacle « Fantasia » 4 Route de Juillan Tarbes, 2 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Mickey Mouse, Blanche-neige, Olaf, Anna, Cendrillon, le Génie, la Belle et la Bête, Ariel, la Fée Clochette… Ils sont tous là et donnent rendez-vous à leurs jeunes fans pour 1h20 de fête !

Peu manquent à l’appel et le show n’oublie pas d’intégrer les nouveaux héros : le Capitaine Jack Sparrow ou encore la Reine des neiges et son fameux « Libérée, délivrée », repris en choeur par tous les petits pirates et princesses.

Un spectacle flamboyant, des costumes prestigieux, des chorégraphies soignées, des numéros drôles et sur vitaminés : un show d’une efficacité redoutable et irrésistible.

BILLETTERIE (placement libre)

Office de Tourisme de Tarbes / E.Leclerc / Ticketmaster / Francebillet.

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

4 Route de Juillan TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mickey Mouse, Snow White, Olaf, Anna, Cinderella, the Genie, Beauty and the Beast, Ariel, Tinkerbell… They’re all here, and their young fans are in for 1h20 of fun!

Few are missing, and the show doesn’t forget to include the new heroes: Captain Jack Sparrow and the Snow Queen and her famous « Libérée, délivrée », taken up in chorus by all the little pirates and princesses.

A flamboyant show, prestigious costumes, meticulously choreographed routines, funny, vitamin-packed acts: a show that’s irresistibly effective.

TICKETS (free seating)

Tarbes Tourist Office / E.Leclerc / Ticketmaster / Francebillet

Mickey Mouse, Blancanieves, Olaf, Anna, Cenicienta, el Genio, La Bella y la Bestia, Ariel, Campanilla… Todos ellos están aquí, y sus jóvenes fans disfrutarán de 1 hora y 20 minutos de diversión

Pocos faltan, y el espectáculo no olvida incluir a los nuevos héroes: el Capitán Jack Sparrow y la Reina de las Nieves y su famoso « Libérée, délivrée », cantado a coro por todos los pequeños piratas y princesas.

Un espectáculo extravagante, con trajes prestigiosos, coreografías cuidadas, números divertidos y muchas vitaminas: un espectáculo tan eficaz como irresistible.

ENTRADAS (entrada gratuita)

Oficina de Turismo de Tarbes / E.Leclerc / Ticketmaster / Francebillet

Mickey Mouse, Schneewittchen, Olaf, Anna, Cinderella, der Dschinni, die Schöne und das Biest, Ariel, die Tinkerbell… Sie sind alle da und verabreden sich mit ihren jungen Fans zu einer 1 Stunde und 20 Minuten dauernden Party!

Nur wenige fehlen und die Show vergisst nicht, die neuen Helden zu integrieren: Captain Jack Sparrow oder auch die Schneekönigin und ihr berühmtes « Befreit, befreit », das von allen kleinen Piraten und Prinzessinnen im Chor gesungen wird.

Ein flammendes Spektakel, prestigeträchtige Kostüme, sorgfältige Choreographien, lustige und vitaminreiche Nummern: eine Show von unwiderstehlicher Effizienz und Unwiderstehlichkeit.

TICKETTERIE (freie Platzierung)

Fremdenverkehrsamt von Tarbes / E.Leclerc / Ticketmaster / Francebillet

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de Tarbes|CDT65