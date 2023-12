Spectacle Jean-Marie Bigard 4 Route de Juillan Tarbes, 1 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Jean-Marie Bigard fait peau neuve avec son nouveau spectacle « J’arrête les conneries » écrit par Laurent Ruquier, Laurent Baffie et Jean-Marie Bigard.

Entre les émissions de TPMP sur C8, Jean-Marie Bigard revient plus que jamais sur le devant de la scène avec son nouveau spectacle. Il est désormais bien décidé à… Arrêter les Conneries.

BILLETTERIE

Voir lien bloc Coordonnées

Places assises et non numérotées

> Ouverture des portes à 18h30 / Début du spectacle à 21h

> Buvette et restauration sur place avant et après le spectacle.

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

4 Route de Juillan TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jean-Marie Bigard is back in the spotlight with his new show « J’arrête les conneries », written by Laurent Ruquier, Laurent Baffie and Jean-Marie Bigard.

Between shows on TPMP on C8, Jean-Marie Bigard is back in the spotlight more than ever with his new show. He is now determined to? Arrêter les Conneries.

TICKETS

See contact details

Seated and unnumbered

> Doors open at 6:30pm / Show starts at 9pm

> Refreshments and food available before and after the show

Jean-Marie Bigard vuelve a la carga con su nuevo espectáculo « J’arrête les conneries », escrito por Laurent Ruquier, Laurent Baffie y Jean-Marie Bigard.

Entre programa y programa de TPMP en C8, Jean-Marie Bigard vuelve a ser el centro de atención más que nunca con su nuevo espectáculo. Ahora está decidido a? Arrêter les Conneries.

ENTRADAS

Ver datos de contacto

Sentados y sin numerar

> Apertura de puertas a las 18.30 h / Inicio del espectáculo a las 21.00 h

> Refrescos y comida disponibles antes y después del espectáculo

Jean-Marie Bigard hat sich mit seiner neuen Show « J?arrête les conneries », die von Laurent Ruquier, Laurent Baffie und Jean-Marie Bigard geschrieben wurde, ein neues Gesicht gegeben.

Jean-Marie Bigard, der zwischen den Sendungen von TPMP auf C8 auftritt, kehrt mit seiner neuen Show mehr denn je auf die Bühne zurück. Er ist nun fest entschlossen, ? Aufhören mit dem Blödsinn.

TICKETTERIE

Siehe Link Block Kontaktdaten

Sitzplätze und nicht nummerierte Plätze

> Türöffnung um 18.30 Uhr / Beginn der Vorstellung um 21 Uhr

> Getränke und Speisen vor und nach der Vorstellung vor Ort

Mise à jour le 2023-11-27 par OT de Tarbes|CDT65