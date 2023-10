Le Monastère de l’Annonciade 4 Route de Cormelles Grentheville, 21 novembre 2023, Grentheville.

L’Ordre de la Vierge Marie ou Annonciade est un ordre monastique fondé au début du XVIe siècle. Après 40 années passées au monastère de Brucourt dans le Pays d’Auge, les soeurs annonciades ont choisi de s’installer en 2015 aux portes de Caen. La communauté de Grentheville, composée d’annonciades contemplatives et apostoliques, dispose d’espaces de vie, d’une chapelle ouverte à tous et d’une hôtellerie de 25 chambres. Une visite menée par Florent Dufour.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 13 octobre à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

2023-11-21 14:00:00 fin : 2023-11-21 15:30:00. .

4 Route de Cormelles Monastère de l’Annonciade

Grentheville 14540 Calvados Normandie



The Order of the Virgin Mary or Annunciation is a monastic order founded in the early 16th century. After 40 years at the Brucourt monastery in the Pays d?Auge, the annonciade sisters chose to settle in 2015 just outside Caen. The Grentheville community, made up of contemplative and apostolic annonciades, has living spaces, a chapel open to all and a 25-room guesthouse. Tour led by Florent Dufour.

Practical informationAs places are limited, reservations are essential. Ticket sales open on October 13 at 10:00 a.m., online and at tourist information offices in Caen and Ouistreham.

La Orden de la Virgen María o de la Anunciación es una orden monástica fundada a principios del siglo XVI. Tras 40 años en el monasterio de Brucourt, en el Pays d’Auge, las hermanas Anunciadas optaron por trasladarse a las afueras de Caen en 2015. La comunidad de Grentheville, formada por anonciadas contemplativas y apostólicas, dispone de espacios de vida, una capilla abierta a todos y una casa de huéspedes con 25 habitaciones. Florent Dufour dirigirá la visita.

Información prácticaComo las plazas son limitadas, es imprescindible reservar. Las entradas no estarán disponibles in situ el día de la visita y el pago deberá efectuarse en el momento de la reserva.La venta de entradas se abrirá el 13 de octubre a las 10.00 h, en línea y en las oficinas de turismo de Caen y Ouistreham.

Der Orden der Jungfrau Maria oder Annonciade ist ein monastischer Orden, der Anfang des 16. Jahrhunderts gegründet wurde. Nach 40 Jahren im Kloster Brucourt im Pays d’Auge haben sich die Annunziatenschwestern 2015 vor den Toren von Caen niedergelassen. Die Gemeinschaft in Grentheville, die aus kontemplativen und apostolischen Annunziatinnen besteht, verfügt über Lebensräume, eine für alle offene Kapelle und ein Hotel mit 25 Zimmern. Ein Besuch unter der Leitung von Florent Dufour.

Praktische InformationenDa die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Reservierung unerlässlich. Der Kartenverkauf beginnt am 13. Oktober um 10.00 Uhr online und in den Touristeninformationen in Caen und Ouistreham.

