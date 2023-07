« Les mots de rives » : Balade théâtralisée 4 route de Clermont Moulins, 28 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Théâtre, fables, lectures, chants, jeux interactifs et bonne humeur

Un guide haut en couleur et une hôtesse atypique vous ouvrent les portes de leur musée à ciel ouvert à la rencontre de fabuleuses découvertes….

2023-07-28 16:00:00 fin : 2023-07-28 19:00:00. .

4 route de Clermont Maison de la rivière Allier

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Theater, fables, readings, songs, interactive games and good humor

A colorful guide and an unusual hostess open the doors of their open-air museum to fabulous discoveries?

Teatro, fábulas, lecturas, canciones, juegos interactivos y buen humor

Un guía colorista y una azafata atípica abren las puertas de su museo al aire libre a fabulosos descubrimientos..

Theater, Fabeln, Lesungen, Gesang, interaktive Spiele und gute Laune

Ein farbenfroher Führer und eine ungewöhnliche Gastgeberin öffnen Ihnen die Türen ihres Freilichtmuseums, um fabelhafte Entdeckungen zu machen?

