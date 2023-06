Cléry en Transition – Bienvenue dans mon jardin au naturel 4 route de Blois Cléry-Saint-André, 11 juin 2023, Cléry-Saint-André.

Cléry-Saint-André,Loiret

L’association Cléry en Transition participe à cette 13e édition.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. EUR.

4 route de Blois

Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire



The Cléry en Transition association takes part in this 13th edition

La asociación Cléry en Transition participa en la 13ª edición de este acontecimiento

Der Verein Cléry en Transition beteiligt sich an dieser 13

Mise à jour le 2023-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE