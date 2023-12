Marché de Noël de Lanton 4 Route de Blagon Lanton, 16 décembre 2023, Lanton.

Lanton Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 13:00:00

fin : 2023-12-16 20:30:00

Le Village de Noël de Lanton s’installera dans le centre d’animation (CAL) le samedi 16 décembre de 13h à 20h30.

Animations, projection cinéma du film d’animation « Le Noël de Mickey », concerts de Noël, parade lumineuse de 17h30 à 18h30, buvette gourmande dès 13h avec chocolat et vin chauds… goûter offert aux enfants.

Présence du Père Noël..

4 Route de Blagon Centre d’Animation de Lanton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Coeur Bassin