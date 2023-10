Ciné goûter : Le Parc des Merveilles 4 Route de Blagon Lanton, 25 octobre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

La Ville de Lanton et sa Médiathèque vous invitent au cinéma.

Rendez-vous au Centre d’Animation de Lanton à 14h pour une séance du « Parc des Merveilles », suivie d’un goûter offert par la Ville de Lanton.

A partir de 6 ans – Entrée libre et gratuite sans inscription.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

4 Route de Blagon Centre d’animation de Lanton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Ville de Lanton and its Médiathèque invite you to the cinema.

Join us at the Centre d’Animation de Lanton at 2pm for a screening of « Parc des Merveilles », followed by a snack offered by the Ville de Lanton.

Ages 6 and up – Free admission, no registration required

La Ciudad de Lanton y su Mediateca le invitan al cine.

Acérquese al Centro de Animación de Lanton a las 14:00 h para ver « Parc des Merveilles », seguido de un aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento de Lanton.

A partir de 6 años – Entrada gratuita sin inscripción

Die Stadt Lanton und ihre Mediathek laden Sie zum Kinobesuch ein.

Treffen Sie sich um 14 Uhr im Centre d’Animation de Lanton zu einer Vorstellung von « Parc des Merveilles », gefolgt von einem von der Stadt Lanton angebotenen Imbiss.

Ab 6 Jahren – Freier Eintritt ohne Anmeldung

