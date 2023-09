Ciné goûter : Maurice le chat fabuleux 4 Route de Blagon Lanton, 20 septembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

La Ville de Lanton et sa Médiathèque vous invitent au cinéma.

Rendez-vous au Centre d’Animation de Lanton à 14h pour une séance en compagnie de « Maurice le chat fabuleux », suivie d’un goûter offert par la Ville de Lanton.

Ciné goûter « Maurice le chat fabuleux ».

Mercredi 20 septembre à 14h

Centre d’Animation de Lanton

A partir de 6 ans – Entrée libre et gratuite sans inscription.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . EUR.

4 Route de Blagon Centre d’animation de Lanton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Ville de Lanton and its Médiathèque invite you to the cinema.

Join us at the Centre d’Animation de Lanton at 2pm for a screening of « Maurice le chat fabuleux », followed by a snack offered by the Ville de Lanton.

Ciné goûter » Maurice le chat fabuleux « .

Wednesday September 20 at 2pm

Center d’Animation de Lanton

Ages 6 and up – Free admission without registration

La Ciudad de Lanton y su Mediateca le invitan al cine.

Acérquese al Centro de Animación de Lanton a las 14.00 h para asistir a la proyección de « Maurice le chat fabuleux », seguida de una merienda ofrecida por el Ayuntamiento de Lanton.

Ciné goûter » Maurice le chat fabuleux « .

Miércoles 20 de septiembre a las 14.00 h

Centro de Actividades de Lanton

A partir de 6 años – Entrada gratuita, sin inscripción previa

Die Stadt Lanton und ihre Mediathek laden Sie ins Kino ein.

Treffpunkt im Centre d’Animation de Lanton um 14 Uhr für eine Vorstellung in Begleitung von « Maurice le chat fabuleux », gefolgt von einem von der Stadt Lanton angebotenen Imbiss.

Ciné goûter « Maurice le chat fabuleux ».

Mittwoch, 20. September um 14 Uhr

Animationszentrum von Lanton

Ab 6 Jahren – Freier Eintritt ohne Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Coeur Bassin