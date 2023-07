Bassin Zen 4 Route de Blagon Lanton, 15 juillet 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Les 15 et 16 juillet prochains, se tiendra le salon du bien-être « Bassin Zen » au centre d’animation de Lanton, organisé par l’association Agir Pour Soi.

35 exposants, thérapeutes (Shiatsu, Tuina, Amma assis, réflexologie plantaire…), numérologue, astrologue, Médium, ancromancienne…

Démonstration de QI Gong, bain sonore aux bols tibétains, joueur de Handpan…

Entrée gratuite.

Diverses Conférences de 10h à 18h sur les deux jours.

Samedi midi, invitation de Mme Larrue et ses administrés à l’ouverture du salon avec un verre de bienvenue.

Spectacle d’hypnose gratuit le samedi soir 18h30 animé par Yohane Welter et Christophe Tournier.

Exposition photos de «Jean Luc Saintorens Photography»..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 18:00:00. EUR.

4 Route de Blagon Centre d’animation

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On July 15 and 16, the « Bassin Zen » wellness fair will be held at the Lanton entertainment center, organized by the association Agir Pour Soi.

35 exhibitors, including therapists (Shiatsu, Tuina, Amma assis, foot reflexology?), numerologists, astrologers, mediums, ancromancers?

QI Gong demonstration, sound bath with Tibetan bowls, Handpan player…

Free admission.

Various conferences from 10am to 6pm on both days.

Saturday lunchtime, invitation from Mme Larrue and her constituents to open the show with a welcome drink.

Free hypnosis show on Saturday evening, 6.30pm, hosted by Yohane Welter and Christophe Tournier.

Photo exhibition by Jean Luc Saintorens Photography.

Los días 15 y 16 de julio se celebrará en el centro de ocio de Lanton la feria del bienestar « Bassin Zen », organizada por la asociación Agir Pour Soi.

habrá 35 expositores, entre ellos terapeutas (Shiatsu, Tuina, Amma assis, reflexología podal, etc.), numerólogos, astrólogos, médiums y videntes ancestrales

Demostración de QI Gong, baño de sonido con cuencos tibetanos, intérprete de Handpan…

Entrada gratuita.

Conferencias variadas de 10.00 a 18.00 los dos días.

El sábado a mediodía, la Sra. Larrue y sus electores inaugurarán la exposición con una copa de bienvenida.

Espectáculo gratuito de hipnosis el sábado por la tarde a las 18.30 h, a cargo de Yohane Welter y Christophe Tournier.

Exposición fotográfica de Jean Luc Saintorens Photography.

Am 15. und 16. Juli findet im Animationszentrum von Lanton die Wellness-Messe « Bassin Zen » statt, die vom Verein Agir Pour Soi organisiert wird.

35 Aussteller, Therapeuten (Shiatsu, Tuina, Sitzende Amma, Fußreflexzonenmassage?), Numerologen, Astrologen, Hellseher, Ahnenforscher?

QI Gong-Demonstration, Klangbad mit tibetischen Klangschalen, Handpan-Spieler…

Der Eintritt ist frei.

Verschiedene Vorträge von 10:00 bis 18:00 Uhr an beiden Tagen.

Samstagmittag: Einladung von Frau Larrue und ihren Bürgern zur Eröffnung der Messe mit einem Begrüßungsgetränk.

Kostenlose Hypnoseshow am Samstagabend um 18.30 Uhr unter der Leitung von Yohane Welter und Christophe Tournier.

Fotoausstellung von « Jean Luc Saintorens Photography ».

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Coeur Bassin