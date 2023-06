VISITE CHEZ L’ARTISAN SABOTIER 4 route de bitche Philippsbourg, 30 juin 2023, Philippsbourg.

Philippsbourg,Moselle

Manu Petrazoller exerce l’art de la fabrication des traditionnels sabots en bois depuis des années. Venez découvrir cet artisanat d’exception dans son atelier. Il se fera un plaisir de vous faire quelques démonstrations de ses techniques de fabrication du sabot.

Parcourez la boutique et vous y trouverez divers articles de bois, objets décoratifs et jouets pour enfants.

Sur inscription directement auprès de l’Office de tourisme du Pays de Bitche ou au 03 87 06 16 16.. Tout public

Mardi à 14:00:00 ; fin : . 0 EUR.

4 route de bitche Saboterie Petrazoller

Philippsbourg 57230 Moselle Grand Est



Manu Petrazoller has been making traditional wooden clogs for years. Come and discover this exceptional craft in his workshop. He will be delighted to demonstrate his clog-making techniques.

Browse the store and you’ll find a range of wooden items, decorative objects and children’s toys.

Please register directly with the Pays de Bitche Tourist Office or call 03 87 06 16 16.

Manu Petrazoller lleva años fabricando zuecos tradicionales de madera. Venga a descubrir este excepcional oficio en su taller. Estará encantado de hacerle algunas demostraciones de sus técnicas de fabricación de zuecos.

En la tienda encontrará artículos de madera, objetos de decoración y juguetes para niños.

Inscríbase directamente en la Oficina de Turismo del Pays de Bitche o llame al 03 87 06 16 16.

Manu Petrazoller übt seit vielen Jahren die Kunst der Herstellung traditioneller Holzschuhe aus. Kommen Sie in seine Werkstatt und entdecken Sie dieses außergewöhnliche Kunsthandwerk. Er wird Ihnen gerne seine Techniken zur Herstellung von Holzschuhen demonstrieren.

Im Laden finden Sie verschiedene Holzartikel, Dekorationsgegenstände und Kinderspielzeug.

Nach Anmeldung direkt beim Fremdenverkehrsamt des Pays de Bitche oder unter 03 87 06 16 16.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT DU PAYS DE BITCHE