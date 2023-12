Cet évènement est passé After Work 4 Route d’Andel Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 18:00:00

fin : 2023-12-22 22:00:00 . Pour fêter les vacances de Noël, retrouvez-vous pour un moment festif. Ouvert à tous. .

4 Route d’Andel Golf de la Crinière

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

