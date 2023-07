LES PAGES MUSICALES – ABBAYE DE LAGRASSE 4 Rive gauche Lagrasse, 22 septembre 2023, Lagrasse.

Lagrasse,Aude

Pour sa 5ème édition, le Festival Les Pages Musicales qui accueille de jeunes interprètes engagés dans des carrières internationales se déroulera au sein de l’Abbaye médiévale de Lagrasse, centre culturel Les arts de lire.

Direction artistique : Adam Laloum

18h : Adam Laloum (piano) et Mi-Sa Yang (violon)

Schumann, sonate pour violon et piano n°2 en ré mineur opus 121

Stravinsky, Divertimento pour violon et piano

Debussy, Sonate pour violon et piano en sol mineur

20h : Quatuor Voce

Mozart, quatuor à cordes en fa majeur K590

Mantovani, Quatuor à cordes n°5

Ravel, quatuor à cordes en fa

Cécile Roubin, Sarah Dayan (violons), Guillaume Becker (alto), Lydia Shelley (violoncelle).

2023-09-22 18:00:00 fin : 2023-09-22 . .

4 Rive gauche

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



For its 5th edition, the Festival Les Pages Musicales, which welcomes young performers committed to international careers, will take place at the medieval Abbey of Lagrasse, Les arts de lire cultural center.

Artistic director: Adam Laloum

6 pm: Adam Laloum (piano) and Mi-Sa Yang (violin)

Schumann, Sonata for violin and piano No. 2 in D minor, Op. 121

Stravinsky, Divertimento for violin and piano

Debussy, Sonata for violin and piano in G minor

8pm: Voce Quartet

Mozart, String quartet in F major K590

Mantovani, String quartet n°5

Ravel, String quartet in F

Cécile Roubin, Sarah Dayan (violins), Guillaume Becker (viola), Lydia Shelley (cello)

En su 5ª edición, el Festival Les Pages Musicales, que acoge a jóvenes intérpretes que emprenden carreras internacionales, tendrá lugar en la abadía medieval de Lagrasse, centro cultural de Les arts de lire.

Dirección artística: Adam Laloum

18:00 h: Adam Laloum (piano) y Mi-Sa Yang (violín)

Schumann, Sonata para violín y piano nº 2 en re menor, Opus 121

Stravinsky, Divertimento para violín y piano

Debussy, Sonata para violín y piano en sol menor

20.00 h: Quatuor Voce

Mozart, Cuarteto de cuerda en fa mayor K590

Mantovani, Cuarteto de cuerda nº 5

Ravel, Cuarteto de cuerda en fa

Cécile Roubin, Sarah Dayan (violines), Guillaume Becker (viola), Lydia Shelley (violonchelo)

Ausgabe des Festivals Les Pages Musicales, das junge Interpreten aufnimmt, die eine internationale Karriere anstreben, findet in der mittelalterlichen Abtei von Lagrasse, dem Kulturzentrum Les arts de lire, statt.

Künstlerische Leitung: Adam Laloum

18 Uhr: Adam Laloum (Klavier) und Mi-Sa Yang (Violine)

Schumann, Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 in d-Moll op. 121

Strawinsky, Divertimento für Violine und Klavier

Debussy, Sonate für Violine und Klavier g-Moll

20h: Voce-Quartett

Mozart, Streichquartett in F-Dur KV 590

Mantovani, Streichquartett Nr. 5

Ravel, Streichquartett in F

Cécile Roubin, Sarah Dayan (Violinen), Guillaume Becker (Viola), Lydia Shelley (Violoncello)

