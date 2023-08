JEP 2023 – ABBAYE DE LAGRASSE 4 Rive gauche Lagrasse, 17 septembre 2023, Lagrasse.

Lagrasse,Aude

Les visites libres ou guidées de l’abbaye sont gratuites durant le week-end.

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

4 Rive gauche

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



Guided and self-guided tours of the abbey are free over the weekend

Las visitas guiadas y autoguiadas a la abadía son gratuitas durante el fin de semana

Die freien oder geführten Besuche der Abtei sind am Wochenende kostenlos

