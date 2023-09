JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ABBAYE MÉDIÉVALE DE LAGRASSE 4 Rive Gauche Lagrasse, 16 septembre 2023, Lagrasse.

Lagrasse,Aude

L’Abbaye médiévale de Lagrasse, centre culturel Les arts de lire ouvre gratuitement ses portes pendant trois jours à partir de 20h le vendredi 15 septembre jusqu’à 19h le dimanche 17 septembre.

VISITES LIBRES

samedi 16 et dimanche 17 septembre

10h à 19h

VISITES GUIDÉES I pas d’inscription, se présenter directement à l’accueil de l’Abbaye

Vendredi 15 septembre

Visite nocturne à 20h

Samedi 16 septembre

10h30 I 14h I 18h30

Visite nocturne à 20h

Dimanche 17 septembre

10h30 I 13h30 I 16h30.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

4 Rive Gauche

Lagrasse 11220 Aude Occitanie



The medieval Abbey of Lagrasse, Les arts de lire cultural center, opens its doors free of charge for three days, from 8pm on Friday September 15 to 7pm on Sunday September 17.

FREE TOURS

saturday september 16 and sunday september 17

10am to 7pm

GUIDED VISITS I no registration required, please go directly to the Abbey reception desk

Friday September 15th

Evening visit at 8pm

Saturday September 16th

10:30 am I 2 pm I 6:30 pm

Night tour at 8pm

Sunday, September 17

10:30 am I 1:30 pm I 4:30 pm

La abadía medieval de Lagrasse, centro cultural de Les arts de lire, abre sus puertas gratuitamente durante tres días, desde las 20.00 horas del viernes 15 de septiembre hasta las 19.00 horas del domingo 17 de septiembre.

VISITAS GRATUITAS

sábado 16 y domingo 17 de septiembre

de 10:00 a 19:00 h

VISITAS GUIADAS No es necesario inscribirse, diríjase directamente a la recepción de la Abadía

Viernes 15 de septiembre

Visita nocturna a las 20:00 h

Sábado 16 de septiembre

10.30 h I 14 h I 18.30 h

Visita nocturna a las 20.00 h

Domingo 17 de septiembre

10.30 h I 13.30 h I 16.30 h

Die mittelalterliche Abtei von Lagrasse, Kulturzentrum Les arts de lire öffnet drei Tage lang kostenlos ihre Türen, von 20 Uhr am Freitag, den 15. September, bis 19 Uhr am Sonntag, den 17. September.

FREIE BESICHTIGUNGEN

samstag, 16. und Sonntag, 17. September

10h bis 19h

FÜHRUNGEN I keine Anmeldung erforderlich, melden Sie sich direkt am Empfang der Abtei

Freitag, 15. September

Nachtbesichtigung um 20 Uhr

Samstag 16. September

10.30 Uhr I 14 Uhr I 18.30 Uhr

Abendliche Besichtigung um 20 Uhr

Sonntag 17. September

10.30 Uhr I 13.30 Uhr I 16.30 Uhr

Mise à jour le 2023-09-14 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude