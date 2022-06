4° Rencontres d’art contemporain : peintures de Anne Pourny et sculptures de François Vigorie Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

4° Rencontres d'art contemporain : peintures de Anne Pourny et sculptures de François Vigorie

Eglise des Jacobins, Saint-Sever

2022-07-08 14:00:00 – 2022-08-07 18:30:00

Landes L’ancien couvent des Jacobins s’ouvre à l’art contemporain cet été.

Tous les après-midi, dans l’église vous pouvez découvrir les peintures d’Anne Pourny et les sculptures de François Vigorie. Cette exposition est signe de rencontre entre patrimoine classé et œuvres contemporaines. L’ancien couvent des Jacobins s’ouvre à l’art contemporain cet été.

