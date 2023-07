Festine au Club House 4 quai Sainte Anne Martigues, 14 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Club House vous invite à célébrer la fête du 14 juillet dans son restaurant, en plein. L’occasion de profiter du feu d’artifice tout en mangeant une paëlla en famille ou entre amis, au bord de l’eau..

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 00:00:00. EUR.

4 quai Sainte Anne Club house, restaurant du port

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Club House invites you to celebrate the July 14th party in its restaurant, in the open. The opportunity to enjoy the fireworks while eating a paella with family or friends, at the water’s edge.

La Casa Club te invita a celebrar la fiesta del 14 de julio en su restaurante, al aire libre. La oportunidad de disfrutar de los fuegos artificiales mientras comes una paella en familia o con amigos, al borde del agua.

Das Clubhaus lädt Sie ein, die 14. Juli-Party in seinem Restaurant unter freiem Himmel zu feiern. Die Gelegenheit, das Feuerwerk zu genießen, während man mit der Familie oder Freunden eine Paella am Wasser isst.

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme de Martigues