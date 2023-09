Seine Marathon 76 4 Quai Jean Moulin Rouen, 23 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Le Seine-Marathon 76 revient en 2023 avec toujours pour objectif de fédérer les coureurs de tous niveaux, le temps d’un week-end, autour de courses et d’animations festives placées sous le signe de la solidarité, du respect de l’environnement et des valeurs du sport.

Accessibles à tous, sportifs aguerris et occasionnels, jeunes et moins jeunes, les épreuves que nous organisons sont une invitation au partage et au dépassement tout autant qu’à la découverte des richesses du patrimoine local.

4 courses étalées du samedi 23 au dimanche 24 septembre :

– 5km #néspourbouger organisée par la Matmut : Samedi 23 septembre 2023 – 20h00

– 10 km : Samedi 23 septembre 2023 – 20h30

– Semi-Marathon : Dimanche 24 septembre 2023 – 8h30

– Marathon : Dimanche 24 septembre 2023 – 9h00.

Samedi 2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

4 Quai Jean Moulin

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



The Seine-Marathon 76 is back in 2023, with the aim of bringing runners of all levels together for a weekend of races and festive events based on solidarity, respect for the environment and sporting values.

Accessible to all, seasoned and occasional sportsmen and women, young and old, the events we organize are an invitation to share and excel, as well as to discover the riches of the local heritage.

4 races from Saturday, September 23 to Sunday, September 24:

– 5km #néspourbouger organized by Matmut: Saturday, September 23, 2023 ? 8:00 pm

– 10km: Saturday, September 23, 2023 ? 8:30pm

– Half-Marathon: Sunday September 24, 2023 ? 8:30am

– Marathon: Sunday September 24, 2023 ? 9:00 am

El Maratón del Sena 76 volverá en 2023, con el objetivo de reunir a corredores de todos los niveles en un fin de semana de carreras y actos festivos basados en la solidaridad, el respeto al medio ambiente y los valores deportivos.

Accesibles a todos, deportistas experimentados y ocasionales, jóvenes y mayores, los eventos que organizamos son una invitación a compartir y superarse tanto como a descubrir las riquezas del patrimonio local.

4 carreras del sábado 23 al domingo 24 de septiembre :

– 5km #néspourbouger organizada por Matmut: sábado 23 de septiembre de 2023 ? 20:00 h

– 10 km: sábado 23 de septiembre de 2023 ? 20:30 h

– Media maratón: domingo 24 de septiembre de 2023 ? 8h30

– Maratón: domingo 24 de septiembre de 2023 ? 9h00

Der Seine-Marathon 76 kehrt 2023 mit dem Ziel zurück, Läufer aller Niveaus ein Wochenende lang um Läufe und festliche Veranstaltungen zu versammeln, die im Zeichen der Solidarität, des Umweltschutzes und der Werte des Sports stehen.

Die von uns organisierten Wettkämpfe sind für alle zugänglich, für erfahrene und gelegentliche Sportler, für Jung und Alt, und laden zum Teilen und Übertreffen ein.

4 Läufe von Samstag, dem 23. September, bis Sonntag, dem 24. September:

– 5km #néspourbouger organisiert von der Matmut: Samstag, 23. September 2023 ? 20.00 Uhr

– 10 km: Samstag, 23. September 2023 ? 20.30 Uhr

– Halbmarathon: Sonntag, 24. September 2023 ? 8.30 Uhr

– Marathon: Sonntag, 24. September 2023 ? 9.00 Uhr

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche