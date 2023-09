Atelier Art Floral 4 quai Anselmann Wissembourg, 6 octobre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Dans une ambiance conviviale et encadré par une fleuriste, venez fêter le renouveau de la nature et confectionnez vous-même votre décoration de Pâques..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 21:00:00. EUR.

4 quai Anselmann

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



In a friendly atmosphere and under the guidance of a florist, come and celebrate the renewal of nature and make your own Easter decoration.

En un ambiente acogedor y con la ayuda de un florista, venga a celebrar la renovación de la naturaleza y confeccione su propia decoración de Pascua.

In einer geselligen Atmosphäre und unter Anleitung einer Floristin können Sie das Wiedererwachen der Natur feiern und Ihre Osterdekoration selbst herstellen.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte