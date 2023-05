Visite guidée- Patrimoine de la Reconstruction 4, place Vayssières, 10 juin 2023, Flers.

Flers,Orne

Dans le cadre du 75ème anniversaire de la pose de la première pierre de la reconstruction, une visite du patrimoine vous est proposée. Hugues Ménès, guide conférencier, vous fera découvrir les secrets de la Reconstruction à Flers: les matériaux utilisés, les codes architecturaux, la ferronnerie…..

2023-06-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

4, place Vayssières

Flers 61100 Orne Normandie



As part of the 75th anniversary of the laying of the foundation stone for reconstruction, we’re offering a heritage tour. Lecturer Hugues Ménès will reveal the secrets of Reconstruction in Flers: materials used, architectural codes, ironwork….

Con motivo del 75 aniversario de la colocación de la primera piedra de la reconstrucción de Flers, le proponemos una visita guiada por el patrimonio. Hugues Ménès, guía y conferenciante, desvelará los secretos de la Reconstrucción en Flers: los materiales utilizados, los códigos arquitectónicos, la ferretería….

Im Rahmen des 75. Jahrestags der Grundsteinlegung für den Wiederaufbau wird Ihnen eine Führung durch das Kulturerbe angeboten. Der Fremdenführer Hugues Ménès wird Sie in die Geheimnisse des Wiederaufbaus in Flers einweihen: die verwendeten Materialien, die architektonischen Codes, die Schmiedearbeiten….

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme