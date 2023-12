Spectacle « Le Chant des combattantes » 4 Place Sainte-Croix Saint-Lô, 16 juin 2024, Saint-Lô.

Saint-Lô Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 20:30:00

fin : 2024-06-16

Spectacle vivant et participatif, retraçant le destin de trois femmes de 1939 à 1946, Nénette, Lucienne et Yvonne, originaires de Normandie, unies dans la tourmente par l’amitié sans faille et l’espoir de la paix retrouvée. Une mise en scène chronologique, mélangeant tableaux intimistes, correspondances épistolaires, scènes de vie quotidiennes, projections d’images d’archives, accompagnement musical, fildefériste, danseurs.

4 Place Sainte-Croix Parvis de l’église Sainte-Croix

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par CDT Manche