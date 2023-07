Son & Lumière « Jehanne d’Arc » 4 Place Saint-Mexme Chinon, 28 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Aujourd’hui porté par l’association Histé-Scénies, le Son et Lumière « Jeanne d’Arc » désire

célébrer un des grands personnages historiques ayant marqué la ville de Chinon et participé à son

renom..

Samedi 2023-07-28 21:30:00 fin : 2023-07-30 23:00:00. 15 EUR.

4 Place Saint-Mexme

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Now run by the Histé-Scénies association, the « Joan of Arc » Son et Lumière project aims to

celebrate one of the great historical figures to have left his mark on the town of Chinon and contributed to its

its renown.

Dirigido actualmente por la asociación Histé-Scénies, el espectáculo de luz y sonido « Juana de Arco » tiene como objetivo

celebrar a una de las grandes figuras históricas que dejaron su huella en la ciudad de Chinon y contribuyeron a su

su renombre.

Das Lichtspiel « Jeanne d’Arc », das heute von der Vereinigung Histé-Scénies getragen wird, möchte

eine der großen historischen Persönlichkeiten feiern, die die Stadt Chinon geprägt und zu ihrem Ruf beigetragen haben

renommee beigetragen hat.

Mise à jour le 2023-06-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme