Les Vignerons Chantants 4 Place Saint-Mexme Chinon, 17 juin 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Ensemble instrumental et vocal (en polyphonie) dont le répertoire est constitué de célèbres chansons de variété de la Chanson Française..

Samedi 2023-06-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-17 . 10 EUR.

4 Place Saint-Mexme

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A polyphonic vocal and instrumental ensemble whose repertoire is made up of famous French variety songs.

Conjunto instrumental y vocal (en polifonía) cuyo repertorio se compone de famosas canciones de variedades de la chanson francesa.

Instrumental- und Vokalensemble (in Polyphonie), dessen Repertoire aus berühmten Varietéliedern des Chanson Française besteht.

Mise à jour le 2023-06-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme