Concert Antonio Vivaldi 4 place Saint Georges Le Puy-en-Velay, 3 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

L’ensemble Sine Nomine donnera son prochain concert Vivaldi à la chapelle du Grand Séminaire, Accueil Saint Georges.

Au programme : le Gloria RV 588, différent du célèbre « Gloria de Vivaldi », le Magnificat RV 610, le Credo RV591 et le Beatus Vir RV 598..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . .

4 place Saint Georges Chapelle du Grand Séminaire

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Ensemble Sine Nomine will be giving its next Vivaldi concert in the chapel of the Grand Séminaire, Accueil Saint Georges.

On the program: Gloria RV 588, different from the famous « Vivaldi Gloria », Magnificat RV 610, Credo RV591 and Beatus Vir RV 598.

El Ensemble Sine Nomine ofrecerá su próximo concierto Vivaldi en la capilla del Grand Séminaire, Accueil Saint Georges.

En el programa: el Gloria RV 588, diferente del famoso « Gloria de Vivaldi », el Magnificat RV 610, el Credo RV591 y el Beatus Vir RV 598.

Das Ensemble Sine Nomine wird sein nächstes Vivaldi-Konzert in der Kapelle des Grand Séminaire, Accueil Saint Georges, geben.

Auf dem Programm stehen das Gloria RV 588, das sich vom berühmten « Gloria de Vivaldi » unterscheidet, das Magnificat RV 610, das Credo RV591 und das Beatus Vir RV 598.

