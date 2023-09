Conférence Université pour Tous: « La cité ieéale de Platon à Firminy-Vert » 4 Place Michelet Le Puy-en-Velay, 16 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Conférence par Michel Barrès, architecte, ancien professeur de l’histoire de l’architecture à l’Université de Lyon II.

2023-11-16 14:45:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

4 Place Michelet Ciné Dyke

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conference by Michel Barrès, architect, former professor of architectural history at the University of Lyon II

Conferencia de Michel Barrès, arquitecto, antiguo profesor de historia de la arquitectura en la Universidad de Lyon II

Vortrag von Michel Barrès, Architekt, ehemaliger Professor für Architekturgeschichte an der Universität Lyon II

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay