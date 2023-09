Projection du film Dancing Pina 4 place Michelet Le Puy-en-Velay, 7 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Un film documentaire de Florian Heinzen Ziob, sorti en 2022. Il propose un regard sur la danse et ses nuances, du ballet classique au hip hop..

2023-10-07 16:15:00 fin : 2023-10-07 . .

4 place Michelet Ciné Dyke

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A documentary film by Florian Heinzen Ziob, released in 2022. It takes a look at dance and its nuances, from classical ballet to hip hop.

Documental de Florian Heinzen Ziob, estrenado en 2022. Analiza la danza y sus matices, desde el ballet clásico hasta el hip hop.

Ein Dokumentarfilm von Florian Heinzen Ziob, der 2022 veröffentlicht wurde. Er bietet einen Blick auf den Tanz und seine Nuancen, vom klassischen Ballett bis zum Hip-Hop.

