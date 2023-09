Conférence Université pour Tous: « De l’écriture au livre, du livre à la bibliothèque, de la bibliothèque à la librairie »Quoi de neuf en cardiologie? » 4 Place Michelet Le Puy-en-Velay, 5 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Conférence par Albert Ducloz, écrivain

De l’écriture au livre, du livre à la bibliothèque à la librairie.

2023-10-05 14:45:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

4 Place Michelet Ciné Dyke

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by Albert Ducloz, writer

From writing to book, from book to library to bookshop

Conferencia de Albert Ducloz, escritor

De la escritura al libro, del libro a la biblioteca y a la librería

Vortrag von Albert Ducloz, Schriftsteller

Von der Schrift zum Buch, vom Buch zur Bibliothek zur Buchhandlung

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay