Train du Père Noël – Autorail : Limoges – Eymoutiers 4 Place Maison Dieu Limoges, 16 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le samedi après-midi et dimanche après-midi.

Aller retour Limoges-Eymoutiers.

Animations, gouter en gare et distribution d’un petit cadeau à chaque enfant par le Père Noël.

Informations et réservation auprès de l’Autorail du Limousin : 05 55 50 56 55

– https://www.autorail-limousin.fr/blank-1.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 17:00:00. EUR.

4 Place Maison Dieu Gare de Limoges-Bénédictins

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday afternoon and Sunday afternoon.

Return trip Limoges-Eymoutiers.

Entertainment, snack at the station and Santa Claus presents each child with a small gift.

Information and booking with Autorail du Limousin: 05 55 50 56 55

– https://www.autorail-limousin.fr/blank-1

Sábado por la tarde y domingo por la tarde.

Viaje de vuelta Limoges-Eymoutiers.

Animación, merienda en la estación y Papá Noel obsequiando a cada niño con un pequeño regalo.

Información y reservas en Autorail du Limousin: 05 55 50 56 55

– https://www.autorail-limousin.fr/blank-1

Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag.

Hin- und Rückfahrt Limoges-Eymoutiers.

Animationen, Tropfen im Bahnhof und Verteilung eines kleinen Geschenks an jedes Kind durch den Weihnachtsmann.

Informationen und Reservierung bei Autorail du Limousin: 05 55 50 56 55

– https://www.autorail-limousin.fr/blank-1

