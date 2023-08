Journées du Patrimoine : Hôtel de la Préfecture 4 Place Louis Lacrocq Guéret, 16 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Présentation « immobilier et mobilier » de l’hôtel de la Préfecture par le directrice de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, Madame Christelle Dupas..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

4 Place Louis Lacrocq

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Real estate and furniture » presentation of the Hôtel de la Préfecture by the director of the departmental architecture and heritage unit, Christelle Dupas.

Presentación de los edificios y del mobiliario del Hôtel de la Préfecture por la directora de la unidad departamental de arquitectura y patrimonio, Christelle Dupas.

Präsentation « Immobilien und Mobiliar » des Präfekturhotels durch die Leiterin der Departementseinheit für Architektur und Kulturerbe, Frau Christelle Dupas.

