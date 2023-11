Noël à Trinquetaille 4, place Léopold Moulias Arles, 16 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Pour profiter en famille de l’ambiance féérique de Noël, rendez-vous les samedi 16 et dimanche 17 décembre prochains à Trinquetaille dans les jardins de La Verrerie.

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

4, place Léopold Moulias La verrerie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy the magical atmosphere of Christmas with your family on Saturday 16th and Sunday 17th December in the gardens of La Verrerie in Trinquetaille

Para disfrutar con toda la familia del ambiente mágico de la Navidad, venga a Trinquetaille el sábado 16 y el domingo 17 de diciembre, en los jardines de La Verrerie

Um mit der Familie die märchenhafte Weihnachtsstimmung zu genießen, begeben Sie sich am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. Dezember nach Trinquetaille in die Gärten von La Verrerie

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme d’Arles