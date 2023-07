Les Trouvailles 2023 #4 4, place Léopold Moulias Arles, 23 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Tiens tiens, ne serait-ce pas le retour des Trouvailles ?

Après les trois étés festifs qui se sont succédé à la Verrerie, on repart pour un tour… de jardin.

2023-09-23 15:00:00 fin : 2023-09-23 21:00:00. .

4, place Léopold Moulias Dans les jardins de la Verrerie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Well, if it isn’t the return of Les Trouvailles!

After three festive summers at La Verrerie, we’re back for a tour? of the garden!

Vaya, ¡pero si es el regreso de Les Trouvailles!

Después de tres veranos festivos seguidos en La Verrerie, volvemos a recorrer… el jardín

Wenn das nicht die Rückkehr der Trouvaillen ist!

Nach drei festlichen Sommern in der Verrerie geht es wieder auf eine Gartenreise

