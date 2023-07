Campement Romain et Animations – Arelate au jardin de la Verrerie 4, place Léopold Moulias Arles, 15 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Visitez un campement romain et venez rencontrer des spécialistes de l’Antiquité.

Atablez-vous à la guinguette romaine du Tiers lieu de la Verrerie..

2023-08-15 10:00:00 fin : 2023-08-19 18:00:00. .

4, place Léopold Moulias La verrerie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit a Roman camp and meet specialists in ancient times.

Take a seat at the Roman guinguette at Tiers lieu de la Verrerie.

Visite un campamento romano y conozca a los especialistas de la Antigüedad.

Toma asiento en la guinguette romana del Tiers lieu de la Verrerie.

Besuchen Sie ein römisches Lager und treffen Sie sich mit Experten des Altertums.

Setzen Sie sich an die römische Guinguette im Tiers lieu de la Verrerie.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme d’Arles