Atelier : Yoga, tirage d’oracle 4 place Koxe Arbiza Ciboure, 25 janvier 2024, Ciboure.

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 18:30:00

fin : 2024-01-25 20:00:00

Découvrez la magie des oracles avec un tirage spécial « bulle de conscience » créé par Jessica, suivi par une séance de yoga axée sur les messages et les énergies des cartes. Reconnectez-vous à votre sagesse intérieure et laissez-vous guider vers la sérénité et l’alignement. Réservation obligatoire..

EUR.

4 place Koxe Arbiza Salle Untxinananda

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Pays Basque