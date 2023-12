Visite guidée : Le village des Junies 4 place johanis Les Junies, 7 décembre 2024, Les Junies.

Les Junies Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07 15:00:00

fin : 2024-12-07 17:00:00

Dans le village des Junies, nous partirons à la découverte des extérieurs du château qui dresse sa silhouette sur les bords du ruisseau de la Masse. Par son architecture, il est un exemple caractéristique et très bien conservé des demeures seigneuriales de la fin du XV° Siècle. Par son histoire, il est un témoin privilégié du destin exceptionnel de la famille de Caorsins, les « De Jean » et des affres de la guerre de 100 ans en Quercy. Non loin du château, l’église St Pierre, ancienne abbatiale du couvent des dominicaines, recèlent nombre de trésors dont les plus vieux vitraux du Lot..

Départ : Devant la mairie des Junies

Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en cliquant sur le bouton « Réserver » ci-contre.

EUR.

4 place johanis Mairie

Les Junies 46150 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Cahors – Vallée du Lot