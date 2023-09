Atelier bien être : cercle de femmes 4 Place Joane Léognan, 30 septembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Pour bien commencer l’année scolaire, Ilda Audier, professeur de Yoga principalement pour femmes et enfants, vous accueille dans son cercle de femmes, un espace sécurisé où vous pourrez écouter et explorer en libérant votre parole. Repérer et partager vos humeurs, vos sentiments d’inconforts tant corporels que psychologiques, c’est la clé du bien-être.

Merci d’apporter un coussin et tapis de sol ou autre pour ne pas avoir froid et Ilda se chargera du reste..

4 Place Joane KAWA NHAN

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To get the school year off to a good start, Ilda Audier, yoga teacher mainly for women and children, welcomes you to her women’s circle, a safe space where you can listen and explore while freeing your words. Identifying and sharing your moods and feelings of discomfort, both physical and psychological, is the key to well-being.

Please bring a cushion and a floor mat or something else to keep warm, and Ilda will take care of the rest.

Para empezar con buen pie el curso escolar, Ilda Audier, profesora de yoga principalmente para mujeres y niños, te da la bienvenida a su círculo de mujeres, un espacio seguro donde podrás escuchar y explorar al tiempo que liberas tus palabras. Identificar y compartir tus estados de ánimo y sensaciones de malestar, tanto físico como psicológico, es la clave del bienestar.

Por favor, trae un cojín y una esterilla o algo para entrar en calor, Ilda se encargará del resto.

Um das Schuljahr gut zu beginnen, begrüßt Sie Ilda Audier, Yogalehrerin hauptsächlich für Frauen und Kinder, in ihrem Frauenkreis, einem sicheren Raum, in dem Sie zuhören und erforschen können, indem Sie Ihre Sprache befreien. Ihre Stimmungen, Ihre Gefühle des Unbehagens sowohl körperlicher als auch psychologischer Art zu erkennen und mitzuteilen, ist der Schlüssel zum Wohlbefinden.

Bitte bringen Sie ein Kissen und eine Isomatte oder eine andere Unterlage mit, damit Sie nicht frieren, und Ilda wird sich um den Rest kümmern.

