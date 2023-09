Café parents 4 Place Joane Léognan, 26 septembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Le Kawa Nhan sera ouvert UNIQUEMENT aux familles et aux parents (vous pouvez venir sans vos enfants).

1 mardi par mois de 16h45 à 18h30.

L’idée est de se rencontrer, se retrouver, d’échanger, de goûter et/ou de partager une activité avec son enfant… à vous de voir !.

4 Place Joane KAWA NHAN

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Kawa Nhan will be open ONLY to families and parents (you can come without your children).

1 Tuesday a month from 4:45pm to 6:30pm.

The idea is to meet up, exchange ideas, enjoy a snack and/or share an activity with your child… it’s up to you!

El Kawa Nhan estará abierto SÓLO a familias y padres (puedes venir sin tus hijos).

1 martes al mes de 16h45 a 18h30.

La idea es reunirse, charlar, tomar un tentempié y/o compartir una actividad con su hijo… ¡usted decide!

Das Kawa Nhan wird AUSSCHLIESSLICH für Familien und Eltern geöffnet (Sie können auch ohne Ihre Kinder kommen).

1 Dienstag im Monat von 16:45 bis 18:30 Uhr.

Die Idee ist, sich zu treffen, sich auszutauschen, etwas zu probieren und/oder eine Aktivität mit Ihrem Kind zu teilen… Sie haben die Wahl!

