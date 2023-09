Les grues gourmandes en Pays Morcenais – Le lever 4 place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle, 12 janvier 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

En plein cœur de la Réserve naturelle d’Arjuzanx, depuis la tour d’observation à 15 m de hauteur, vivez l’émotion des envols matinaux des belles dames grises pour rejoindre les champs. Un spectacle qu’on n’oublie pas !

S’en suivra un petit déjeuner gourmand autour de produits concoctés par les acteurs du réseau du Tourisme gourmand landais.

Places limitées – Sur réservation uniquement – Date limite d’inscription 30/12/2023.

2024-01-12 fin : 2024-01-12 11:00:00. EUR.

4 place Jean Moulin

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Arjuzanx Nature Reserve, from the 15 m high observation tower, experience the thrill of the morning flight of the beautiful gray ladies to the fields. A sight to remember!

This will be followed by a gourmet breakfast featuring products concocted by members of the Landes gourmet tourism network.

Limited seating ? By reservation only ? Registration deadline 30/12/2023

En el corazón del Parque Natural de Arjuzanx, desde la torre de observación de 15 m de altura, viva la emoción del vuelo matutino de las bellas damas grises hacia los campos. ¡Es un espectáculo para recordar!

A continuación, se servirá un desayuno gastronómico con productos elaborados por los miembros de la red de turismo gastronómico de las Landas.

Plazas limitadas ? Sólo con reserva ? Fecha límite de inscripción 30/12/2023

Im Herzen des Naturschutzgebiets von Arjuzanx können Sie vom Beobachtungsturm in 15 m Höhe aus den morgendlichen Flug der schönen grauen Damen auf die Felder miterleben. Ein Schauspiel, das man nicht vergisst!

Anschließend gibt es ein Schlemmerfrühstück mit Produkten, die von den Akteuren des Netzwerks « Tourisme gourmand landais » zusammengestellt wurden.

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Nur mit Reservierung ? Anmeldeschluss 30/12/2023

