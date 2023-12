Balade costumée en Solex 4 Place Hoche Quiberon, 15 septembre 2024, Quiberon.

Quiberon Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 13:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

De 13h à 18h. Quelques 200 solexistes venus de diverses régions de France, animeront notre ville le 15 septembre 2024 pour la 23ème année !

Ces joyeux amis du Solex, tous déguisés, se rassembleront place Hoche pour enfourcher leurs « bolides » apprêtés pour l’occasion, et cheminer à travers la ville et ses villages, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Couleurs, joie et bonne humeur sont au programme !

4 Place Hoche

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2023-12-04