Les médiathèques Chalosse Tursan : « Les effets papillon », lecture-concert par Guillo 4 Place Gramont Hagetmau, 25 janvier 2024, Hagetmau.

Hagetmau Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 19:00:00

fin : 2024-01-25 21:00:00

Guillo, seul en scène : un micro, une guitare et son autobiographie « Les effets papillon » sous les yeux. Un récit jalonné de chansons, dont le fil rouge est un certain Francis Cabrel..

Guillo, seul en scène : un micro, une guitare et son autobiographie « Les effets papillon » sous les yeux. Un récit jalonné de chansons, dont le fil rouge est un certain Francis Cabrel.

Guillo, seul en scène : un micro, une guitare et son autobiographie « Les effets papillon » sous les yeux. Un récit jalonné de chansons, dont le fil rouge est un certain Francis Cabrel.

« L’homme vient pour me serrer la main. En s’approchant, il lance un « Ah, Guillo » puis entonne le début de « Si j’étais Marty McFly », le titre qui m’a permis d’être sélectionné pour les Rencontres d’Astaffort… »

Cette autobiographie parait 10 ans après la sortie de son premier album « Super 8 ». Guillo est un habitué de notre programmation culturelle : plusieurs projets ont été menés avec la médiathèque et l’école de musique. C’est donc tout naturellement qu’il est notre invité pour fêter ensemble nos 10 ans !

EUR.

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Landes Chalosse