Les médiathèques Chalosse Tursan : Atelier créatif 4 Place Gramont Hagetmau, 20 janvier 2024, Hagetmau.

Hagetmau Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 16:30:00

Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique avec Frédérique et Mado..

Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique avec Frédérique et Mado.

Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique avec Frédérique et Mado.

EUR.

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Landes Chalosse