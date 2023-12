Les médiathèques Chalosse Tursan : « Atelier Parents-Enfants « S’amuser avec la langue, c’est un jeu d’enfant » 4 Place Gramont Hagetmau, 20 janvier 2024, Hagetmau.

Hagetmau Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 11:30:00

Vous voulez encourager l’acquisition du langage, faciliter la communication et passer des moments de complicité avec vos enfants ?

Alors rejoignez-nous pour un atelier mené par l’autrice Lou Sarabadzic, dont deux recueils de poésie ont été publiés par les éditions de La Crypte, basées à Hagetmau, et qui lors de sa dernière résidence a imaginé des jeux poétiques pour toutes les générations.

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Landes Chalosse