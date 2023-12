Les médiathèques Chalosse Tursan : « P’tites histoires pour p’tites z’oreilles» 4 Place Gramont Hagetmau, 19 janvier 2024, Hagetmau.

Hagetmau Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 10:30:00

fin : 2024-01-19 11:30:00

Un moment privilégié à partager avec vos petits en écoutant des p’tites histoires et des p’tites comptines. Ce mois-ci : « Il était une fois le loup …. ».

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Landes Chalosse