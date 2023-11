Spectacle « Dernières nouvelles du cosmos » 4 Place Gramont Hagetmau, 30 novembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Ce film raconte l’histoire d’Hélène, 30 ans, qui n’a jamais parlé, ni appris à lire et à écrire. Pourtant, elle est l’autrice de trois romans. Ce documentaire met en lumière cette jeune fille, ses textes puissants et poétiques. Percutant !.

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



This film tells the story of 30-year-old Hélène, who has never spoken or learned to read or write. Yet she is the author of three novels. This documentary puts the spotlight on this young woman and her powerful, poetic texts. Powerful!

Esta película cuenta la historia de Hélène, de 30 años, que nunca ha hablado ni ha aprendido a leer o escribir. Sin embargo, es autora de tres novelas. Este documental se centra en esta joven y en sus poderosos textos poéticos. Un material poderoso

Der Film erzählt die Geschichte der 30-jährigen Hélène, die nie gesprochen oder Lesen und Schreiben gelernt hat. Dennoch ist sie die Autorin von drei Romanen. Der Dokumentarfilm beleuchtet diese junge Frau, ihre kraftvollen und poetischen Texte. Eindringlich!

